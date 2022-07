Zucchine come se piovesse, ma con la pastella (Di giovedì 7 luglio 2022) C’è un modo facile e veloce per portare a tavola le Zucchine come contorno senza stufare nessuno: prepariamole i Ro?sti di Zucchine Quando le materie prime sono ottime, non c’è bisogno di inventarsi nulla. E così, se non abbiamo idee sul contorno da portare in tavola questa sera, il Ro?sti di Zucchine risolve sempre. Frittelle L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 7 luglio 2022) C’è un modo facile e veloce per portare a tavola lecontorno senza stufare nessuno: prepariamole i Ro?sti diQuando le materie prime sono ottime, non c’è bisogno di inventarsi nulla. E così, se non abbiamo idee sul contorno da portare in tavola questa sera, il Ro?sti dirisolve sempre. Frittelle L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Pubblicità

pandadaria : @IM_Cisalpino La 2 …Come prima ma niente chiodi di garofano e alloro ma prepari un pesto di basilico e un po’ di ag… - ragazzaleo : @senzaniente_ Pasta con ragù di lenticchie o con granulare di soia e oppure ragù bianco di soia con fiori di zucca… - lilacIiar : io amo le zucchine in tutti i modi possibili ma come le fa mia zia non riesco a mangiarle rip - zucche_rosa : Non ne avete abbastanza di sfottere gente che per lavorare ha dovuto vaccinarsi? Pensate forse non ci abbia pensat… - M_windu_ : Prendi zucchine. Tagli a rondelle. Svuoti centro. Forno 50° ventilato 24h (o al sole se avete il sole di Napoli). M… -