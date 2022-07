Wimbledon 2022, Jabeur prima della finale: “So di potercela fare. Voglio essere d’ispirazione” (Di giovedì 7 luglio 2022) Manca un ultimo step, quello probabilmente più difficile, a Ons Jabeur per alzare il trofeo di Wimbledon 2022: “E’ un qualcosa di fantastico. Ora c’è ancora una partita da fare, un altro passo da fare e, si spera, vincere il titolo. Molte volte ho immaginato di fare un discorso o tenere il trofeo, ma ora devo alzarlo. È l’unica cosa rimasta per me, so di potercela fare, ma odio deludere me stessa. Rybakina serve molto bene, ha colpi molto potenti, quindi cercherò di farla lavorare sodo su ogni punto. Cercherò di concentrarmi su me stessa, sul mio gioco e fare quello che faccio di solito in campo” Ma la 27enne tunisina, a prescindere dall’esito del match di sabato, è già nella storia del suo paese e ha ben chiari gli obiettivi più ad ... Leggi su sportface (Di giovedì 7 luglio 2022) Manca un ultimo step, quello probabilmente più difficile, a Onsper alzare il trofeo di: “E’ un qualcosa di fantastico. Ora c’è ancora una partita da, un altro passo dae, si spera, vincere il titolo. Molte volte ho immaginato diun discorso o tenere il trofeo, ma ora devo alzarlo. È l’unica cosa rimasta per me, so di, ma odio deludere me stessa. Rybakina serve molto bene, ha colpi molto potenti, quindi cercherò di farla lavorare sodo su ogni punto. Cercherò di concentrarmi su me stessa, sul mio gioco equello che faccio di solito in campo” Ma la 27enne tunisina, a prescindere dall’esito del match di sabato, è già nella storia del suo paese e ha ben chiari gli obiettivi più ad ...

