VNL maschile 2022, la Slovenia non sbaglia: Bulgaria piegata in quattro set (Di giovedì 7 luglio 2022) La Slovenia batte in quattro set (25-22, 22-25, 25-18, 25-16) la Bulgaria nel match valevole per la decima giornata della Volleyball Nations League 2022 maschile. Primo parziale molto equilibrato con gli sloveni che tentano più volte la fuga, venendo sempre ripresi dagli avversari. Il vantaggio resta minimo, ma alla Slovenia è sufficiente per imporsi con lo score di 25-22. Nel secondo set è la Bulgaria a prendere in mano le redini del gioco e, nonostante i rivali rimangano in scia, riescono a rimettere tutto in equilibrio con un 25-22. Gli sloveni non accusano affatto il colpo e, anzi, ripartono più forti di prima dominando il terzo parziale per 25-18. Anche il quarto set segue un copione molto simile al precedente, tant’è che la Slovenia chiude la ... Leggi su sportface (Di giovedì 7 luglio 2022) Labatte inset (25-22, 22-25, 25-18, 25-16) lanel match valevole per la decima giornata della Volleyball Nations League. Primo parziale molto equilibrato con gli sloveni che tentano più volte la fuga, venendo sempre ripresi dagli avversari. Il vantaggio resta minimo, ma allaè sufficiente per imporsi con lo score di 25-22. Nel secondo set è laa prendere in mano le redini del gioco e, nonostante i rivali rimangano in scia, riescono a rimettere tutto in equilibrio con un 25-22. Gli sloveni non accusano affatto il colpo e, anzi, ripartono più forti di prima dominando il terzo parziale per 25-18. Anche il quarto set segue un copione molto simile al precedente, tant’è che lachiude la ...

Pubblicità

sportface2016 : #VNL maschile 2022, la #Slovenia non sbaglia: #Bulgaria piegata in quattro set - Angy_05_12 : RT @Eurosport_IT: E sono 8 vittorie su 10! ?????? #VNL | #Pallavolo | #NationsLeague - CarlottaRossi11 : Pallavolo VNL maschile - Italia ottava vittoria e primato, Zaytsev è tornato in campo in azzurro - StevenLaBomba : RT @Eurosport_IT: E sono 8 vittorie su 10! ?????? #VNL | #Pallavolo | #NationsLeague - Eurosport_IT : E sono 8 vittorie su 10! ?????? #VNL | #Pallavolo | #NationsLeague -