VNL 2022 | Zaytsev dopo il successo con l’Iran | “Tornare in azzurro è sempre speciale”

"Oggi è stata una serata particolare per me, Tornare in campo con questa maglia è sempre qualcosa di speciale. Ho fatto qualche errore in battuta, ero un pò teso avevo bisogno di sciogliermi, anche se non sono più un ragazzino. I ragazzi mi hanno aiutato a trovare ritmo, vincere è stato ancora più bello anche perchè contro un Iran combattivo, una partita di alto livello dove ci hanno messo in difficoltà in ricezione ma siamo stati li e abbiamo portato a casa i tre punti". Queste le parole di un soddisfatto Ivan Zaytsev dopo la vittoria dell'Italvolley in Nations League contro l'Iran. "Il mio ultimo mese è stato soprattutto dedicato al recupero fisico completo ed è per quello che lo staff tecnico ha preferito lasciarmi un pò più tranquillo a lavorare sul ginocchio che sta rispondendo ...

