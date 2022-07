VNL 2022 | gli Usa battono la Francia 3-2

Leggi su sportface

Vincono gli Stati Uniti, frena lanel match della Pool 5 di Volleyball Nations League, in corso di svolgimento ad Osaka in Giappone. Si impongono gli Stati Uniti per 3-2 (15-25, 25-22, 22-25, 25-14, 15-8). Partono bene N'Gapeth e compagni che dominano il primo set sul +15, prima di lasciare il secondo (più equilibrato) agli avversari. Anche il terzo vede davanti i francesi, più precisi in ricezione. Ma è solo un'illusione. Gli Stati Uniti nel quarto periodo trovano il vantaggio sul 7-6 e non lo lasciano più, fino al 25-14 finale. Non c'è storia nemmeno al tie break: il 15-8 sorride agli USA che mantengono la vetta in classifica.