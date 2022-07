Valencia | ancora problemi per Gattuso | spunta una nuova polemica sui social!

(Di giovedì 7 luglio 2022), sempre più in salita l’inizio dell’avventura di Gennarosulla panchina spagnola. Non appena arrivato sulla panchina del nuovo club era finito nel mirino delle polemiche con l’accusa di razzismo e omofobia. Ora, le acque sembravano essersi calmate ma l’ex allenatore di Milan e Napoli sembra non trovare pace. Da pochi giorni la squadra dell’allenatore italiano è tornata ad allenarsi in vista della prossima stagione. Durante l’allenamento però, qualcosa sembra essere andato storto, qualcosa che ha fatto infuriare molti tifosi pronti ad attaccare il tecnico. Sotto indagine non sono le metodologie di allenamento o uscite fuori luogo, il problema è rappresentato da: una sigaretta elettronica.Durante la seduta di stretching dei suoi calciatori, il tecnico avrebbe ...

Gennaro Ivan Gattuso ha iniziato la sua esperienza sulla panchina del con non poche difficoltà viste le assurde critiche di razzismo e sessismo ricevute da ... però, è finito nell'occhio ... polemica tra Gattuso e i media spagnoli, dopo l'inizio dell'avventura da allenatore del. Questa volta, come riportato dal quotidiano 'Las Provincias', il tecnico calabrese è stato ...