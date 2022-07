“Siete una meraviglia” Tomaso Trussardi esce allo scoperto: LEI è un sole – FOTO (Di giovedì 7 luglio 2022) Tomaso Trussardi dopo un lungo periodo difficile sembra aver ritrovato il sorriso insieme a lei: l’amore della sua vita Dieci anni insieme non si dimenticano facilmente, ma ognuno deve trovare il modo di andare avanti e a quanto pare Tomaso Trussardi lo ha fatto. Così dopo qualche mese dalla separazione da Michelle Hunziker, l’imprenditore percorre la sua strada a testa alta con accanto una persona speciale. Tomaso Trussardi (Instagram)Non ama i social e non vuole essere al centro dell’attenzione e del gossip, ma essendo un vip e l’ex marito di una nota conduttrice a volte deve accettare la sfida. Così non si tira indietro e sfoggia una FOTO strepitosa, sarà l’inizio di una nuova storia d’amore? Tomaso Trussardi, la ... Leggi su esclusiva (Di giovedì 7 luglio 2022)dopo un lungo periodo difficile sembra aver ritrovato il sorriso insieme a lei: l’amore della sua vita Dieci anni insieme non si dimenticano facilmente, ma ognuno deve trovare il modo di andare avanti e a quanto parelo ha fatto. Così dopo qualche mese dalla separazione da Michelle Hunziker, l’imprenditore percorre la sua strada a testa alta con accanto una persona speciale.(Instagram)Non ama i social e non vuole essere al centro dell’attenzione e del gossip, ma essendo un vip e l’ex marito di una nota conduttrice a volte deve accettare la sfida. Così non si tira indietro e sfoggia unastrepitosa, sarà l’inizio di una nuova storia d’amore?, la ...

