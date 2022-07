Siccità | sull’Adda da lunedì aumento dei rilasci d’acqua del 40%

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 7 luglio 2022) “Per far fronte alla grave crisi idrica in Lombardia e non vanificare gli sforzi fatti fino ad oggi per salvare il raccolto, gli operatori idroelettrici intensificheranno iper i prossimi dieci giorni. A partire da11 luglio e fino alla fine del mese saranno turbinati 5.6 milioni di metri cubi al giorno, aumentando di fatto idi 1,6 milioni rispetto a quanto convenuto fino ad oggi sul bacino dell’Adda. Sono inoltre stati prolungati fino a fine mese isui fiumi Oglio e Serio, mentre sul Brembo potranno continuare per dieci giorni”. Ad annunciare il nuovo accordo tra Regione Lombardia e i gestori idroelettrici è Massimo Sertori, assessore a Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni, a seguito del tavolo urgente tenutosi giovedì pomeriggio. “Questo quantitativo – spiega ...