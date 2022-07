Roma, TMW: “Non solo Frattesi per la mediana” (Di giovedì 7 luglio 2022) Roma TMW- La Roma è attivissima sul mercato, dopo aver ufficializzato sia Celik che Matic lavora ancora per il centrocampo. Il mancato di riscatto di Sergio Oliveira, e il morale triste di Veretout costringono Tiago Pinto a lavorare per colmare i buchi. . Aspettando la probabile cessione di Nicolò Zaniolo, la Roma vuole 50 milioni cash e la Juve è ferma a 40 milioni oppure a 25 milioni aggiungendo Arthur che piacerebbere a Mourinho. I giallorossi puntano Davide Frattesi, mezz’ala del Sassuolo tifosissimo della squadra capitolina e vicino a vestire la maglia dei suoi sogni. Mourinho vuole anche esperienza in mezzo al campo ed ecco secondo il portale di calciomercato “TMW” la Roma è interessata ad Houssem Aouar dal Lione e Marcel Sabitzer dal Bayern Monaco. Il primo, classe 98?, è un trequartista che ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 7 luglio 2022)TMW- Laè attivissima sul mercato, dopo aver ufficializzato sia Celik che Matic lavora ancora per il centrocampo. Il mancato di riscatto di Sergio Oliveira, e il morale triste di Veretout costringono Tiago Pinto a lavorare per colmare i buchi. . Aspettando la probabile cessione di Nicolò Zaniolo, lavuole 50 milioni cash e la Juve è ferma a 40 milioni oppure a 25 milioni aggiungendo Arthur che piacerebbere a Mourinho. I giallorossi puntano Davide, mezz’ala del Sassuolo tifosissimo della squadra capitolina e vicino a vestire la maglia dei suoi sogni. Mourinho vuole anche esperienza in mezzo al campo ed ecco secondo il portale di calciomercato “TMW” laè interessata ad Houssem Aouar dal Lione e Marcel Sabitzer dal Bayern Monaco. Il primo, classe 98?, è un trequartista che ...

