Roger Waters: "Se non sopportate le mie idee politiche potete andare a fare in c**o al bar"

Roger Waters ha dato il via al suo tour solista. Da Pittsburgh è partito il This is not a Drill tour dello storico bassista e cantautore dei Pink Floyd. Una serata tra classici della band inglese e pezzi dal suo repertorio solista. E ad inizio concerto un invito, piuttosto colorito, al pubblico venuto all'Arena per

