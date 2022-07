Pubblicità

Nazione_Pisa : Rievocazione della fine dell’assedio del 1500: la storia passa dal Parco delle Concette - venti4ore : Rievocazione della fine dell’assedio del 1500: la storia passa dal Parco delle Concette - BisceglieLiveIt : Rievocazione storica de “I Tre Santi della Sagina”, è cominciato il conto alla rovescia - radiostereo103 : La nave Palinuro il 6 agosto a Messina per partecipare alla XIV edizione della Rievocazione storica dello Sbarco di… - MarioG_Lauria : La nave Palinuro il 6 agosto a Messina per partecipare alla XIV edizione della Rievocazione storica dello Sbarco di… -

LA NAZIONE

La presentazionegiornata distorica Sabato 9 luglio al Parco delle Concette di Pisa (ore 17.30) per il terzo anno consecutivo i Balestrieri di Porta San Marco, con il patrocinio del Comune di Pisa ......a fare del loro meglio a bordoloro Lancia Fulvia. "Eccoci alla nostra seconda prova insieme", commenta Roberto Tosi, "dove lascio il posto a Silvia che mi navigherà in questa. ... Rievocazione della fine dell’assedio del 1500: la storia passa dal Parco delle Concette In ricordo di Costabile Carducci. L’evento è in programma nel centro storico di Vibonati venerdì 8 e sabato 9 luglio ...Sabato 9 luglio la città festeggerà l'anniversario della sconfitta degli assalitori fiorentini supportati dall'esercito francese ...