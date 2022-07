Riapre il sentiero dei Vasi | “Amato dai cittadini e ideale per piacevoli passeggiate”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 7 luglio 2022) Bergamo. Sono stati presentati i lavori di riqualificazione deldeie delle aree limitrofe, un percorso di 1,9 chilometri che si snoda tra via Ramera e località Gallina, nel Comune di Bergamo, area che si sviluppa su 8 ettari di bosco. Dopo gli episodi franosi che avevano portato alla sua chiusura, si riconsegna aiunsicuro, con un sistema boschivo in salute. Tra gli obiettivi del progetto la messa in sicurezza dal punto di vista idrogeologico del sito, la sua valorizzazione dal punto di vista ecosistemico e il restauro dell’antico manufatto dei. L’intervento sulè stato molto complesso anche poiché sono molte le proprietà private attraversate dal tracciato dei. Si è aperto con un cantiere voluto dal Comune di ...