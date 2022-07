(Di giovedì 7 luglio 2022) AGI - "All'esito di una serie di riunioni congiunte tra gli uffici dell'amministrazione capitolina e i tecnici di ASSpa tenutesi negli scorsi mesi,Capitaleatto positivamentevolontà da partesocietà giallorossa di presentare nelle prossime settimane al Campidoglio uno studio di fattibilità per la realizzazione di unosu un'area comunale nella zona di". Lo scrivono in una nota congiuntaCapitale e ASSpa. "L'iniziale esame urbanistico svolto sull'area individuata da ASnon ha infatti messo in evidenza elementi ostativi alla presentazione del suddettoche dovra' essere attentamente valutato daCapitale ...

Pubblicità

AmorosoOF : Tutto prende forma. Tutto Accade. - sulsitodisimone : Prende forma il progetto per lo stadio della Roma a Pietralata - SalottoSandrina : RT @AmorosoOF: Tutto prende forma. Tutto Accade. - MilanoCitExpo : Prende forma la strategia europea sui dati, ecco l’importanza di DSA e DMA - Feffe1992 : RT @AmorosoOF: Tutto prende forma. Tutto Accade. -

Agenda Digitale

La buona notizia è che da quanto gli esperti possono dire finora, la variante BA.5 non sta causando unapiù grave di infezione (sebbene gli scienziati stiano ancora raccogliendo nuovi dati su ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Definito il del Palermo . L'edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sui quattro membri che affiancheranno Dario Mirri (presidente)... Prende forma la strategia europea sui dati, ecco l'importanza di DSA e DMA Lavorare in nero è un vero e proprio reato. E lo è ancora di più se chi svolge questa attività non regolare gode di qualche aiuto di Stato. Molti in ...In tutto il mondo, l'ultima sottovariante di Omicron, BA.5, sta rapidamente diventando il ceppo dominante del virus SARS-CoV-2. Ha appena preso il primo posto negli Stati Uniti: ...