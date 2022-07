Morte di Cranio Randagio | assolto il pusher | condannati due amici

(Di giovedì 7 luglio 2022) Un'assoluzione e due condanne. È arrivata la sentenza del giudice monocratico di Roma nel processo per ladel rapper Vittorio Bos Andrei, conosciuto come '' trovato senza vita il 12 novembre 2016 dopo una festa in un...

Due condanne e un'assoluzione: questa la sentenza del giudice monocratico di Roma nel processo per la morte del rapper Vittorio Bos Andrei, conosciuto come 'Cranio Randagio' trovato senza vita il 12 novembre 2016 dopo una festa in un casa di amici a Roma, a causa di un ... Assolto per non aver commesso il fatto, Francesco Manente ritenuto dall'accusa il fornitore della droga che ha stroncato l'artista ...