Mario Draghi e l'incontro con Giuseppe Conte, ora il premier è più forte: «Non accetto scadenze sull?agenda di governo» (Di giovedì 7 luglio 2022) Né pugni sul tavolo né porte sbattute. Quando Giuseppe Conte lascia palazzo Chigi, impeccabile sotto il sole romano delle 13, la sensazione di chi resta all?interno è che... Leggi su ilmattino (Di giovedì 7 luglio 2022) Né pugni sul tavolo né porte sbattute. Quandolascia palazzo Chigi, impeccabile sotto il sole romano delle 13, la sensazione di chi resta all?interno è che...

Pubblicità

Mov5Stelle : Ecco il documento che @GiuseppeConteIT ha consegnato a Mario Draghi ?? - fattoquotidiano : Per il governo di Mario Draghi il problema più imminente è utilizzare i vaccini che scadono a breve. I dati di Pala… - carlosibilia : Ecco il documento che @GiuseppeConteIT ha consegnato a Mario Draghi ?? - Danieli87125494 : RT @MinutemanItaly: Intanto in Francia, tra la guerra ed i condizionatori hanno scelto, in primis, di garantirsi il controllo statale sui c… - twitafi : RT @simonespetia: Al Cremlino si sorride, immagino: due tra i maggiori sostenitori di Kiev, Mario Draghi e Boris Johnson, potrebbero cadere -