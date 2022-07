L’ex Lazio ha scelto: tornerà in Spagna! (Di giovedì 7 luglio 2022) Dopo due stagioni da protagonista alla Lazio, Pepe Reina saluta l’Italia e ritorna nella sua Spagna. Pepe Reina Lazio Villarreal L’estremo difensore iberico, a quasi 40 anni, firmerà un nuovo contratto che lo legherà al Villarreal, dove quasi venti anni fa vinse i suoi primi trofei: due Coppe Intertoto, nel 2003 e nel 2004. Come riporta il Mundo Deportivo, il portiere si è detto molto contento di questo ritorno ed è pronto a giocarsi le sue chance in quest’ultima avventura prima del ritiro. Nonostante l’età avanzata, Reina resta ancora un portiere di alto livello come ha dimostrato nel corso della carriera, nei vari club nei quali ha militato. Un portiere giramondo che ha collezionato centinaia di presenze tra Spagna, Inghilterra, Italia e Germania. Dopo essere cresciuto nelle giovanili del Barcellona ha esordito con la maglia ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 7 luglio 2022) Dopo due stagioni da protagonista alla, Pepe Reina saluta l’Italia e ritorna nella sua Spagna. Pepe ReinaVillarreal L’estremo difensore iberico, a quasi 40 anni, firmerà un nuovo contratto che lo legherà al Villarreal, dove quasi venti anni fa vinse i suoi primi trofei: due Coppe Intertoto, nel 2003 e nel 2004. Come riporta il Mundo Deportivo, il portiere si è detto molto contento di questo ritorno ed è pronto a giocarsi le sue chance in quest’ultima avventura prima del ritiro. Nonostante l’età avanzata, Reina resta ancora un portiere di alto livello come ha dimostrato nel corso della carriera, nei vari club nei quali ha militato. Un portiere giramondo che ha collezionato centinaia di presenze tra Spagna, Inghilterra, Italia e Germania. Dopo essere cresciuto nelle giovanili del Barcellona ha esordito con la maglia ...

