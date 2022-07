La polemica di Fabio Fognini sull’infortunio di Nadal: “Non credete a quello che leggete”. Poi arriva la precisazione (Di giovedì 7 luglio 2022) La vittoria in 5 set di Rafael Nadal nei quarti di finale di Wimbledon contro Taylor Fritz ha fatto scalpore anche per via dell’infortunio agli addominali del maiorchino, già nel corso del primo set. Il problema ha condizionato la prestazione dello spagnolo che stringendo i denti e rifiutando l’invito a ritirarsi di padre Sebastien è riuscito a portare a casa la partita qualificandosi per la semifinale contro Nick Kyrgios. Il racconto dell’impresa compiuta da Nadal, però, non ha convinto Fabio Fognini. Il tennista azzurro sul proprio profilo Instagram ha pubblicato una storia in cui ha messo in dubbio la frase “Impresa sportiva di Rafael Nadal che da infortunato approda in semifinale”. Fognini ha sottolineato le parole “da infortunato” e ha scritto: “Sicuramente”. Poi ha aggiunto: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) La vittoria in 5 set di Rafaelnei quarti di finale di Wimbledon contro Taylor Fritz ha fatto scalpore anche per via dell’infortunio agli addominali del maiorchino, già nel corso del primo set. Il problema ha condizionato la prestazione dello spagnolo che stringendo i denti e rifiutando l’invito a ritirarsi di padre Sebastien è riuscito a portare a casa la partita qualificandosi per la semifinale contro Nick Kyrgios. Il racconto dell’impresa compiuta da, però, non ha convinto. Il tennista azzurro sul proprio profilo Instagram ha pubblicato una storia in cui ha messo in dubbio la frase “Impresa sportiva di Rafaelche da infortunato approda in semifinale”.ha sottolineato le parole “da infortunato” e ha scritto: “Sicuramente”. Poi ha aggiunto: ...

