Johnson si arrende | “D’accordo sulla necessità di un nuovo leader”

(Di giovedì 7 luglio 2022) La fuga di oltre 50 membri del governo. BoJo rimarrà in carica fino a quando non sarà eletto ilcapo dei Tory

Pubblicità

Tg3web : Di fronte alla raffica di dimissioni di ministri e sottosegretari, Boris Johnson si arrende all'evidenza e annuncia… - glucosata : Boris Johnson si arrende, arrivano le dimissioni - zazoomblog : Boris Johnson si arrende oggi lannuncio. Intanto nomina nuovi ministri - #Boris #Johnson #arrende #lannuncio. - TerrinoniL : Boris Johnson si arrende: oggi le dimissioni - nazcro : RT @Tg3web: Di fronte alla raffica di dimissioni di ministri e sottosegretari, Boris Johnson si arrende all'evidenza e annuncia alla regina… -

Game over. Borissie rassegna le dimissioni, sull'onda dei contraccolpi dello scandalo Pincher e della raffica di addii dei membri del suo governo. Una rivolta Tory che l'ha lasciato sul ciglio del ...Su Borispesano la condotta in pandemia, con le feste a Downing Street, la copertura degli scandali di alcuni colleghi come Chris Pincher e l ormai risicato sostegno politico della sua parte.Dopo le decine di dimissioni all'interno del suo governo di ministri ed esponenti dell'esecutivo e della sua parte politica, Johnson annuncia oggi l'addio alla guida del partito conservatore. Su Boris ...D'altronde, l'esecutivo del primo ministro continua a perdere pezzi, dopo le dimissioni in massa di alcuni ministri L'ex sindaco di Londra avrebbe accettato di rimanere in sella fino all'indicazione d ...