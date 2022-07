Insigne, subito una tegola: si ferma per infortunio, slitta l’esordio con la maglia del Toronto (Di giovedì 7 luglio 2022) Lorenzo Insigne dovrà ritardare l’esordio con la maglia del Toronto. L’ex calciatore del Napoli è stato costretto a fermarsi a causa di un risentimento al polpaccio e non potrà scendere in campo nella notte italiana tra sabato e domenica contro il San Jose Earthquakes. L’infortunio di Insigne è stato annunciato direttamente dal suo allenatore Bob Bradley: “in campo non stava bene, quindi ha lasciato la seduta. Ci vorrà un po’ di tempo per recuperarlo. Credo che una data realistica sia il 23 luglio, anche se c’è la speranza che tutto possa risolversi più velocemente”. Insigne non potrà prendere parte nemmeno alle partite contro il Chicago Fire e il Montreal Impact e l’intenzione è quella di recuperare per il match casalingo contro Charlotte FC. La ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 7 luglio 2022) Lorenzodovrà ritardarecon ladel. L’ex calciatore del Napoli è stato costretto arsi a causa di un risentimento al polpaccio e non potrà scendere in campo nella notte italiana tra sabato e domenica contro il San Jose Earthquakes. L’diè stato annunciato direttamente dal suo allenatore Bob Bradley: “in campo non stava bene, quindi ha lasciato la seduta. Ci vorrà un po’ di tempo per recuperarlo. Credo che una data realistica sia il 23 luglio, anche se c’è la speranza che tutto possa risolversi più velocemente”.non potrà prendere parte nemmeno alle partite contro il Chicago Fire e il Montreal Impact e l’intenzione è quella di recuperare per il match casalingo contro Charlotte FC. La ...

Pubblicità

salvione : Insigne subito infortunato a Toronto: debutto in MLS rimandato - MondoNapoli : L'avventura al Toronto non inizia bene per Insigne: infortunio subito - - sportli26181512 : #Insigne subito infortunato a #Toronto: debutto in MLS rimandato: L'ex attaccante del Napoli ha un problema muscola… - Frances16898552 : @sscnapoli Grande, io lo so, ma tt altri no..., gli farai dimenticare insigne da subito, xche io lo so, gli altri n… - Frances16898552 : @sscnapoli Sei forte, e farai dimenticare insigne da subito, Benvenuto Khvica !!! FNS????????? -