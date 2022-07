IL DIFENSORE ALBERTO BARISON CEDUTO AL SÜDTIROL

Leggi su udine20

(Di giovedì 7 luglio 2022) Il Pordenone Calcio comunica di avera titolo definitivo ilal. Contra i protagonisti il Pordenone ha fatto un importante percorso di crescita (1 stagione di C, 3 di B), iniziato nell’annata 2018/19 con il successo del girone di Serie C e della Supercoppa. Complessivamente ilha vestito la maglia dei ramarri 109 volte, realizzando – score di particolare rilievo per il ruolo – 13 reti. La Società augura ad, neroverde di apprezzato e lungo corso, le migliori soddisfazioni per la nuova esperienza. Powered by WPeMatico