Dopo 4 anni di matrimonio è finita: l’attore annuncia la separazione (Di giovedì 7 luglio 2022) Dopo 4 anni di matrimonio è finita, l’attore lo ha annunciato sui social con un lungo messaggio. l’attore ha fatto sapere della separazione da sua moglie nelle ultime ore; l’annuncio è arrivato tramite il suo canale instagram che oggi è seguitissimo, data la fama che lo circonda. Nel post social ha spiegato che la decisione L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 7 luglio 2022)dilo hato sui social con un lungo messaggio.ha fatto sapere dellada sua moglie nelle ultime ore; l’annuncio è arrivato tramite il suo canale instagram che oggi è seguitissimo, data la fama che lo circonda. Nel post social ha spiegato che la decisione L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Pubblicità

_Nico_Piro_ : Un banalista con l'elmetto ha scritto che ogni volta che si dice PUB la povera Politkovskaya viene uccisa di nuovo.… - Agenzia_Ansa : Per l'omicidio di Niccolò Ciatti, morto il 12 agosto 2017 a Lloret de Mar dopo un pestaggio in discoteca, è stato… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO JUVE, DI MARIA A TORINO NELLA SERATA DI DOMANI L'argentino arriva a parametro zero dopo gli anni… - zarathustrah_ : RT @elliotaldstan: Nessuna fretta eh. Tanto tra cinque gare Verstappen sarà già quasi campione del mondo mentre quello che doveva essere il… - kenosisx : Io comunque ci sono rimasta di merda quando ho visto il test positivo al covid io ormai mi sentivo invincibile dopo… -