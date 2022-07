Continua il caldo su Bergamo e provincia (Di giovedì 7 luglio 2022) Continua l’ondata di caldo a Bergamo e provincia. Simone Budelli del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il tempo nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Tempo Previsto: Cielo generalmente poco nuvoloso su tutti i settori. Nel pomeriggio annuvolamenti sulle Prealpi orientali, con locali sconfinamenti entro sera sulla pedemontana del bresciano. Temperature: Minime in lieve calo (20/23°C), massime in lieve aumento (33/35°C). Venti: In pianura venti deboli a regime di brezza. Dal tardo pomeriggio venti da nord in rinforzo sui settori occidentali, da est sulla pianura centro-orientale. In quota venti moderati da nord-ovest. Leggi su bergamonews (Di giovedì 7 luglio 2022)l’ondata di. Simone Budelli del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il tempo nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Tempo Previsto: Cielo generalmente poco nuvoloso su tutti i settori. Nel pomeriggio annuvolamenti sulle Prealpi orientali, con locali sconfinamenti entro sera sulla pedemontana del bresciano. Temperature: Minime in lieve calo (20/23°C), massime in lieve aumento (33/35°C). Venti: In pianura venti deboli a regime di brezza. Dal tardo pomeriggio venti da nord in rinforzo sui settori occidentali, da est sulla pianura centro-orientale. In quota venti moderati da nord-ovest.

