Ciro Di Maio | il conduttore tv condannato per droga | «Ha importato Gbl dall’Olanda»

(Di giovedì 7 luglio 2022) Iltv e attoreDiha ricevuto una condanna a un anno e 4 mesi di reclusione e a 3800 euro di multa. Diè stato arrestato nell’agosto 2021 nel capoluogo lombardo per detenzione ai fini di spaccio, con l’accusa di essersi fatto spedirea casa, in zona Loreto, un litro di Gbl, liquido incolore conosciuto anche comedello stupro. La sentenza è stata letta stamani dal giudice della sesta sezione penale di Milano Paolo Guidi. Che ha concesso all’imputato le attenuanti generiche e ha disposto per lui anche la revoca della patente per 2 anni. Inoltre, ha trasmesso gli atti alla Procura per indagare anche su eventuali altri fatti emersi nel dibattimento. Il pm Leonardo Lesti, titolare delle indagini condotte dalla Squadra mobile, aveva chiesto ...

