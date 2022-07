Chi tornerà in Grey’s Anatomy 19 dopo il finale shock della stagione 18? Le prime conferme sul cast (Di giovedì 7 luglio 2022) Grey’s Anatomy 19 ripartirà dalla necessità di affrontare una serie di cambiamenti epocali, dopo che il finale della stagione 18 ha visto una lunga serie di dimissioni, addii e addirittura fughe all’estero. Attenzione Spoiler! Grey’s Anatomy 19 dovrà trovare un modo per mandare avanti l’ospedale dopo le dimissioni di Bailey e Webber, la latitanza di Owen con Teddy e la sola Meredith rimasta alla guida di un ospedale dalla reputazione ormai compromessa. Ma davvero spariranno quasi tutti i personaggi principali della serie? A ben vedere, ci sono già un bel po’ di conferme implicite sul cast. Nell’annunciare il rinnovo di Grey’s Anatomy 19 a ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 7 luglio 2022)19 ripartirà dalla necessità di affrontare una serie di cambiamenti epocali,che il18 ha visto una lunga serie di dimissioni, addii e addirittura fughe all’estero. Attenzione Spoiler!19 dovrà trovare un modo per mandare avanti l’ospedalele dimissioni di Bailey e Webber, la latitanza di Owen con Teddy e la sola Meredith rimasta alla guida di un ospedale dalla reputazione ormai compromessa. Ma davvero spariranno quasi tutti i personaggi principaliserie? A ben vedere, ci sono già un bel po’ diimplicite sul. Nell’annunciare il rinnovo di19 a ...

