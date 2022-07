Calciomercato Milan – Pista Asensio ancora non del tutto tramontata (Di giovedì 7 luglio 2022) Marco Asensio, obiettivo di Calciomercato del Milan, chiede tanto di ingaggio. Il Diavolo, però, lo considera ancora un'opzione valida Leggi su pianetamilan (Di giovedì 7 luglio 2022) Marco, obiettivo didel, chiede tanto di ingaggio. Il Diavolo, però, lo consideraun'opzione valida

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan: #Ibrahimovic rinnova. Accordo raggiunto: le ultime - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan: le ultime su #DeKetelaere, #RenatoSanches, #Ziyech e su un giovane talento per i… - Gazzetta_it : Ziyech vuole il Milan, per De Ketelaere offerta pronta: i piani per il doppio colpo #calciomercato - Smarso : #Calciomercato Ridicola la cifra offerta per BARÁK, CHUKWUANI si CHUKWUANI no e RETSOS? CALABRESE al PADOVA, CASALE… - BondolaSmarsa : #Calciomercato Ridicola la cifra offerta per BARÁK, CHUKWUANI si CHUKWUANI no e RETSOS? CALABRESE al PADOVA, CASALE… -