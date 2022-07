Asfalto green per il termovalorizzatore di A2A (Di giovedì 7 luglio 2022) Un Asfalto innovativo realizzato con plastiche dure – non recuperabili come materia – verrà impiegato per l’attività di ripavimentazione delle aree di transito interne del termovalorizzatore di Brescia di A2A. Il Gruppo impiegherà un Asfalto arricchito con un additivo brevettato a base di grafene e plastiche dure (per esempio alcune tipologie di giocattoli, custodie per i cd) che utilizza una tecnologia innovativa completamente made in Italy, risultato di una ricerca durata sei anni, condotta da Iterchimica – società italiana specializzata in soluzioni sostenibili per il settore stradale – in collaborazione con A2A, Università degli Studi di Milano-Bicocca e Directa Plus. L’impiego dell’additivo hitech e green “Gipave” garantisce maggiori prestazioni in termini di resistenza e durata – sino ad aumentare del 50% la vita ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 7 luglio 2022) Uninnovativo realizzato con plastiche dure – non recuperabili come materia – verrà impiegato per l’attività di ripavimentazione delle aree di transito interne deldi Brescia di A2A. Il Gruppo impiegherà unarricchito con un additivo brevettato a base di grafene e plastiche dure (per esempio alcune tipologie di giocattoli, custodie per i cd) che utilizza una tecnologia innovativa completamente made in Italy, risultato di una ricerca durata sei anni, condotta da Iterchimica – società italiana specializzata in soluzioni sostenibili per il settore stradale – in collaborazione con A2A, Università degli Studi di Milano-Bicocca e Directa Plus. L’impiego dell’additivo hitech e“Gipave” garantisce maggiori prestazioni in termini di resistenza e durata – sino ad aumentare del 50% la vita ...

