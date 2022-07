Arriva la polizza assicurativa se ti hackerano il profilo Instagram

Leggi su it.mashable

(Di giovedì 7 luglio 2022) Sottoscrivendo l'accordo con la startup israeliana Notch è previsto il rimborso per ogni giorno in cui non è consentito l'accesso al proprio account Sei un creator e all'improvviso perdi il tuo: per un errore del sistema, per un attacco hacker, per una controversia di moderazione che si risolverà in tuo favore. Come vedere la luce in fondo al tunnel? Magari ottenendo un rimborso per il mancato accesso all'accountgrazie a una …