Anziana uccisa in casa | figlia in stato di fermo

Una donna di 80 anni è stata uccisa oggi nella sua abitazione a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). A dare l'allarme è stata la figlia in stato di shock e probabile responsabile dell'omicidio.

