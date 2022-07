Annullato il live di Niko Pandetta a Torrecuso, il cantante siciliano sbotta sui social: “Vado a protestare a Roma” (Di giovedì 7 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoA Torrecuso Annullato il concerto di Niko Pandetta, il cantante neomelodico in passato vicino ad ambienti di Cosa Nostra e nipote del potente boss Salvatore Cappello, pezzo da novanta della mafia catanese al 41 bis dal 1993. Ad annunciare l’annullamento dell’evento, previsto il 9 luglio per la festa della birra, finito al centro delle polemiche, è stato proprio il cantante siciliano che su Instagram attraverso una stories dice: “Mi è arrivata un’altra notizia che anche la data del giorno 9 luglio in provincia di Benevento è stata bloccata. A giorni metterò un post e voi dovete aiutarmi a fare una protesta a Roma, il tempo di parlare con il mio avvocato e vi farò sapere. Protesta pacifica”. A confermare la notizia ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 7 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAil concerto di, ilneomelodico in passato vicino ad ambienti di Cosa Nostra e nipote del potente boss Salvatore Cappello, pezzo da novanta della mafia catanese al 41 bis dal 1993. Ad annunciare l’annullamento dell’evento, previsto il 9 luglio per la festa della birra, finito al centro delle polemiche, è stato proprio ilche su Instagram attraverso una stories dice: “Mi è arrivata un’altra notizia che anche la data del giorno 9 luglio in provincia di Benevento è stata bloccata. A giorni metterò un post e voi dovete aiutarmi a fare una protesta a, il tempo di parlare con il mio avvocato e vi farò sapere. Protesta pacifica”. A confermare la notizia ...

