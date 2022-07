10 consigli e trucchi della nonna che funzionano ancora oggi (Di giovedì 7 luglio 2022) Tutti noi siamo abituati ad usare metodi moderni e veloci per la pulizia di casa, ma un tempo le nostre nonne facevano le stesse cose utilizzando quello che avevano nella loro quotidianità e con poco a disposizione. Per questo abbiamo pensato di condividere alcuni consigli del passato con voi che possono sicuramente tornare utili. 1. Mettere i fiori in acqua tiepida E’ un trucco che vi permetterà di godere del vostro mazzo di fiori più a lungo. Il procedimento è semplice, basterà mettere i fiori appassiti nell’acqua tiepida fino a quando non si sarà raffreddata, poi dopo dovete tagliare le estremità e metterli di nuovo nell’acqua fredda. Saranno nuovamente in forma come prima. 2. Rame lucido con ketchup al pomodoro Può sembrare un metodo assurdo eppure funziona! Prendete un panno e metteteci un bel po’ di ketchup, spargi sull’oggetto di rame un po’ di sale e poi ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 7 luglio 2022) Tutti noi siamo abituati ad usare metodi moderni e veloci per la pulizia di casa, ma un tempo le nostre nonne facevano le stesse cose utilizzando quello che avevano nella loro quotidianità e con poco a disposizione. Per questo abbiamo pensato di condividere alcunidel passato con voi che possono sicuramente tornare utili. 1. Mettere i fiori in acqua tiepida E’ un trucco che vi permetterà di godere del vostro mazzo di fiori più a lungo. Il procedimento è semplice, basterà mettere i fiori appassiti nell’acqua tiepida fino a quando non si sarà raffreddata, poi dopo dovete tagliare le estremità e metterli di nuovo nell’acqua fredda. Saranno nuovamente in forma come prima. 2. Rame lucido con ketchup al pomodoro Può sembrare un metodo assurdo eppure funziona! Prendete un panno e metteteci un bel po’ di ketchup, spargi sull’oggetto di rame un po’ di sale e poi ...

