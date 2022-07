Valutazione della ricerca: eccellenti risultati per Unisannio in Ingegneria (Di mercoledì 6 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – eccellenti risultati per l’Università del Sannio nel campo della ricerca scientifica nel settore dell’Ingegneria. Lo scorso 30 giugno l’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della ricerca) ha pubblicato i rapporti finali relativi alla Valutazione della qualità della ricerca scientifica (VQR – Valutazione della Qualità della ricerca) per il quinquennio 2015-2019. Unisannio si colloca al terzo posto assoluto sia nell’area dell’Ingegneria Civile sia in quella dell’Ingegneria Industriale e ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 6 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento –per l’Università del Sannio nel camposcientifica nel settore dell’. Lo scorso 30 giugno l’ANVUR (Agenzia Nazionale didel Sistema Universitario e) ha pubblicato i rapporti finali relativi allaqualitàscientifica (VQR –Qualità) per il quinquennio 2015-2019.si colloca al terzo posto assoluto sia nell’area dell’Civile sia in quella dell’Industriale e ...

