Sole365 | la catena di supermercati apre domani al parco commerciale Grande Sud

Pubblicità

Sole 365

Ci troviamo a Napoli dove, nell'antico palazzo monumentale ex Odeon, ha aperto il nuovo negozio firmatodi supermercati presente sin dal 2013 in tutta la regione Campania e che oggi ...NAPOLI. L'ex cinema Odeon apre le porte in una nuova veste, quella del megasupermercato della. Da oggi all'interno dell'antico palazzo monumentale (ex Odeon) che ha reso celebre il quartiere Chiaia di Napoli, si cambia registro. "Questa è una apertura speciale per l'azienda, sia ... Porta il tuo CV a Giugliano il 7 e il 9 luglio - Comunicato Stampa Giovedì 7 luglio alle 10:00 apre un nuovo supermercato Sole365 in via Santa Maria a Cubito, Giugliano in Campania - NA. Sole365 sta per sbarcare all’interno del Parco Commerciale Grande Sud di Giuglia ...Sempre con una spesa minima di 10 euro. Pronti per un altro incredibile viaggio. Sole365 è una catena di supermercati presente in tutta la Campania dal 2013, che oggi conta oltre 70 punti vendita e ...