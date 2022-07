Serie A | L’Inter annuncia un nuovo acquisto | Raoul Bellanova

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 6 luglio 2022) 2022-07-06 10:41:03 Calcio italiano: Ya è ufficiale. Il Inter conferma una nuova firma in questo intenso avvio di mercato. Questa volta, si trattagiovane esterno della nazionale U21 dell’Italia che arriva in prestito con opzione di riscatto da Cagliari. Lo ha comunicato il club milanese attraverso i suoi canali ufficiali con le solite foto e video che stanno utilizzando in questo inizio di mercato per movimenti come Lukaku, Asllani, Mkhitaryan e Onana. È il quintodel2022/23.ce l’ha nel sangue ma il destino gli traccia una strada con altri colori:entra nel settore giovanile del Milan a sei anni. Rimase lì per 13 stagioni, spesso affrontando avversari più grandi di lui. Questo perché il suo potere fisico lo spinge a dominare. Su ...