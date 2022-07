Omicron 5 cambia tutto: aumentano casi, ospedalizzazioni e reinfezioni (Di mercoledì 6 luglio 2022) Omicron 5 sta cambiando lo scenario della pandemia, in Italia e nel mondo. Grazie alle sue caratteristiche, la sottovariante è destinata a diventare dominante in breve tempo, causando un elevato numero di casi e di conseguenti... Leggi su europa.today (Di mercoledì 6 luglio 2022)5 stando lo scenario della pandemia, in Italia e nel mondo. Grazie alle sue caratteristiche, la sottovariante è destinata a diventare dominante in breve tempo, causando un elevato numero die di conseguenti...

Pubblicità

SoniaLaVera : RT @ilgiornale: Una sottovariante di Omicron 5 è stata sequenziata in India: ecco perché non desta preoccupazioni e cosa cambia rispetto a… - ilgiornale : Una sottovariante di Omicron 5 è stata sequenziata in India: ecco perché non desta preoccupazioni e cosa cambia ris… - AlienoGrigio17 : Vaccini anti-Covid aggiornati in arrivo. L'Agenzia italiana del farmaco è vicinissima ad approvare 'il vaccino biva… - giuslillo : #Omicron cambia per l'ennesima volta: individuata la sottovariante BA.2.75. Probabilmente si è formata dopo aver vi… - alessandro_972 : @Adnkronos Ma perchè non succedeva già??? Quelli che sono positivi o in ospedale non sono, quasi tutti vaxxati? Anz… -