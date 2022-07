Milan, Origi: ‘Quando arrivi a San Siro tutti i giocatori sono in adorazione’ (Di mercoledì 6 luglio 2022) "La prima cosa mi trasmette è la storia che trasmette e quanto fosse mitico giocare lì, anche se anche al Liverpool giocavamo... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 6 luglio 2022) "La prima cosa mi trasmette è la storia che trasmette e quanto fosse mitico giocare lì, anche se anche al Liverpool giocavamo...

Pubblicità

AntoVitiello : AC #Milan è lieto di annunciare di aver tesserato il calciatore Divock #Origi. L'attaccante belga ha firmato un con… - AntoVitiello : Depositato oggi in Lega Serie A il contratto di #Origi. Il belga è ufficialmente del #Milan - AntoVitiello : Raduno #Milan: #Giroud ha avuto un giorno di permesso in più per motivi personali, arriverà domani a Milanello. Ste… - herbertharriola : RT @pasqlaragione: Origi: “Ho parlato con Saelemaekers prima di decidere, gli ho fatto alcune domande sul club. Alexis adora il Milan e si… - sportli26181512 : Milan, Origi: ‘Quando arrivi a San Siro tutti i giocatori sono in adorazione’: 'La prima cosa mi trasmette è la sto… -