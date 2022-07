Mertens si allontana dal Napoli | agenti all’estero per chiudere con il nuovo club

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Driesnon è più un giocatore del. Il suo contratto con gli azzurri è giunto alla sua naturale scadenza l’1 luglio, e l’attaccante belga è libero di firmare con qualsiasi squadra. I tifosi partenopei sperano si possa trovare un accordo per il rinnovo, così comestesso, che finirebbe volentieri la carriera all’ombra del Vesuvio. Dopo aver perso Insigne, sarebbe un durissimo colpo perdere anche il miglior marcatore della storia del, nella stessa estate. Il problema continua ad essere la distanza economica tra le richieste del belga e l’offerta del presidente De Laurentiis. Dries(Photo by FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images) Il Marsiglia spinge perGià da giugno, una serie di squadre si sono fatte vive con l’entourage di ...

Calciomercato Napoli: gli azzurri esono sempre più lontani e per sostituirlo il club partenopeo starebbe pensando a Correa dell'Inter Domani il contratto di Driescon il Napoli sarà ufficialmente scaduto e il belga sarà libero di firmare con qualsiasi squadra. Le trattative sono a un punto morto, con De Laurentiis e il ......saranno difesi con costanza da Alex Meret ora che la sagoma di David Ospina sisempre di ... Basti pensare al destino appeso a un filo di colonne della squadra del calibro di Driese ...In cinque sono già andati via. In entrata dopo gli acquisti di Oliveira e Kvaratskhelia, trattative per Ostigard, Deulofeu ...Il tecnico confida nella possibilità di adattare Cancellieri, convinto di poterlo plasmare addirittura come vice Immobile. Calciomercato Lazio: i biancocelesti continuano a seguire Mertens che si sare ...