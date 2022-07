LIVE – È iniziato il raduno del Napoli: chi c’è già a Castel Volturno (Di mercoledì 6 luglio 2022) A partire da questa mattina comincia ufficialmente la stagione del Napoli, con i giocatori che tra oggi e domani si ritroveranno al Centro Sportivo SSC Napoli Konami Training Center per le visite di rito. Venerdì 8 luglio sarà poi il giorno della partenza per il ritiro di Dimaro Folgarida, che inizierà a tutti gli effetti il giorno seguente. Gli azzurri si tratterranno in Trentino fino a martedì 19 luglio, mentre il sabato 23 luglio ripartiranno per Castel di Sangro, dove rimarranno fino a sabato 6 agosto, esattamente una settimana prima dell’inizio del campionato di Serie A. Juna Jesus Napoli Castel VolturnoIntanto, questa mattina è arrivato – puntualissimo – Juan Jesus, primo calciatore in assoluto a presentarsi a Castel Volturno. Il brasiliano ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 6 luglio 2022) A partire da questa mattina comincia ufficialmente la stagione del, con i giocatori che tra oggi e domani si ritroveranno al Centro Sportivo SSCKonami Training Center per le visite di rito. Venerdì 8 luglio sarà poi il giorno della partenza per il ritiro di Dimaro Folgarida, che inizierà a tutti gli effetti il giorno seguente. Gli azzurri si tratterranno in Trentino fino a martedì 19 luglio, mentre il sabato 23 luglio ripartiranno perdi Sangro, dove rimarranno fino a sabato 6 agosto, esattamente una settimana prima dell’inizio del campionato di Serie A. Juna JesusIntanto, questa mattina è arrivato – puntualissimo – Juan Jesus, primo calciatore in assoluto a presentarsi a. Il brasiliano ...

