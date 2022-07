Juve, c’è l’incontro con l’agente di Koulibaly (Di mercoledì 6 luglio 2022) Invito a cena per parlare di Koulibaly: la Juve vede Ramadani, agente del difensore del Napoli per convincerlo a venire in bianconero La Juve fa la prima mossa concreta per Kalidou Koulibaly. In attesa di risolvere il futuro di de Ligt, il club bianconero si muove per l’esperto centrale del Napoli con un contratto in scadenza nel 2023. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in attesa di evoluzioni sul fronte de Ligt la Juventus fa la prima vera mossa per Koulibaly: è infatti in programma un incontro a cena con Ramadani, agente del difensore, a Milano. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 luglio 2022) Invito a cena per parlare di: lavede Ramadani, agente del difensore del Napoli per convincerlo a venire in bianconero Lafa la prima mossa concreta per Kalidou. In attesa di risolvere il futuro di de Ligt, il club bianconero si muove per l’esperto centrale del Napoli con un contratto in scadenza nel 2023. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in attesa di evoluzioni sul fronte de Ligt lantus fa la prima vera mossa per: è infatti in programma un incontro a cena con Ramadani, agente del difensore, a Milano. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Juve su Koulibaly: incontro con l'agente del difensore del Napoli Ai bianconeri piace il difensore del Napoli e nel tardo pomeriggio è iniziato un incontro tra il ds della Juve, Federico Cherubini e l'agente del senegalese, Fali Ramadani . A Torino sono in ...