Johnson, ministri in pressing per dimissioni. Ma lui non molla (Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) – Diversi ministri britannici a Downing Street per vedere il premier Boris Johnson, mentre salgono le pressioni perché si dimetta. Secondo i media, i ministri sono divisi fra i lealisti pronti a fare quadrato attorno al premier e i ribelli che chiedono un suo passo indietro. A quanto scrive la Bbc, fra questi ultimi c’è anche Nadhim Zahawi, che ieri ha accettato l’incarico di Cancelliere dello scacchiere, ovvero ministro delle Finanze, in sostituzione del dimissionario Rishi Sunak. Anche il ministro dei Trasporti, Grant Shapps, che aveva sostenuto Johnson durante lo scandalo del partygate, sarebbe ora fra i ribelli. Intanto l’influente Segretario di Stato per le comunità e i governi locali Micahel Gove ha chiesto a Johnson di dimettersi. E anche la ministra dell’Interno britannica, Priti ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) – Diversibritannici a Downing Street per vedere il premier Boris, mentre salgono le pressioni perché si dimetta. Secondo i media, isono divisi fra i lealisti pronti a fare quadrato attorno al premier e i ribelli che chiedono un suo passo indietro. A quanto scrive la Bbc, fra questi ultimi c’è anche Nadhim Zahawi, che ieri ha accettato l’incarico di Cancelliere dello scacchiere, ovvero ministro delle Finanze, in sostituzione del dimissionario Rishi Sunak. Anche il ministro dei Trasporti, Grant Shapps, che aveva sostenutodurante lo scandalo del partygate, sarebbe ora fra i ribelli. Intanto l’influente Segretario di Stato per le comunità e i governi locali Micahel Gove ha chiesto adi dimettersi. E anche la ministra dell’Interno britannica, Priti ...

