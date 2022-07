Inflazione, La Ragione: ‘Forte incremento è novità per euro, con lira picco del 21% nel 1980’ (Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) – Oggi la consueta rubrica settimanale del quotidiano d’opinione La Ragione – leAli alla liberta? a cura del Professor Luca Ricolfi e Fondazione Hume dedicata all’analisi quantitativa di tematiche di attualità parla di Inflazione. Dopo circa un trentennio di quiete caratterizzato da una sostanziale stabilità dei prezzi, si è osservato un rapido e ripido incremento dell’Inflazione. Quest’ultima, passata dal 4,8% di gennaio agli 8 punti percentuali di fine giugno, ha raggiunto il valore più alto da quando è stato introdotto l’euro nel nostro Paese. Se la perdita di potere d’acquisto rappresenta una novità per la moneta unica, lo stesso non si può dire per la lira. Il vecchio conio, come si evince dai grafici di accompagnamento ai testi, ha conosciuto un ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) – Oggi la consueta rubrica settimanale del quotidiano d’opinione La– leAli alla liberta? a cura del Professor Luca Ricolfi e Fondazione Hume dedicata all’analisi quantitativa di tematiche di attualità parla di. Dopo circa un trentennio di quiete caratterizzato da una sostanziale stabilità dei prezzi, si è osservato un rapido e ripidodell’. Quest’ultima, passata dal 4,8% di gennaio agli 8 punti percentuali di fine giugno, ha raggiunto il valore più alto da quando è stato introdotto l’nel nostro Paese. Se la perdita di potere d’acquisto rappresenta unaper la moneta unica, lo stesso non si può dire per la. Il vecchio conio, come si evince dai grafici di accompagnamento ai testi, ha conosciuto un ...

