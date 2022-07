Incontro Conte-Draghi | le dichiarazioni dell' ex premier e cosa chiede il M5S nel documento

(Di mercoledì 6 luglio 2022) «Abbiamo parlato con il presidente. Gli ho consegnato una nome di tutta la comunità del Movimento 5 Stelle». Lo ha dichiarato il presidente pentastellato Giuseppe, pochi minuti dopo aver incontrato ilha dettodopocon il Movimento 5 Stelle Il vertice tra i due è dovuto ad una situazione che lo stesso ex presidente del Consiglio ha esplicitato. «Abbiamo - ha aggiunto - cumulato un forte disagio politico. Ho esplicitato le ragioni di questo disagio che sono riassunte anche nel».quelle diin cui è stato espresso un punto di vista sul futuro. «Siamo disponibili - ha dichiarato - a condividere una responsabilità di governo come abbiamo ...

Pubblicità

Linkiesta : Così l’Avvocato del popolo ha elevato le voci sulla sua inadeguatezza al rango di questione internazionale Dopo av… - CarloCalenda : Ecco, ieri Conte, oggi Salvini. A occhio domani tocca di nuovo a Conte (martedì) e dunque mercoledì l’incontro con… - fattoquotidiano : Incontro Draghi-Conte rinviato, il premier sui luoghi della tragedia della Marmolada. Anche il consiglio dei minist… - COOPapERino21 : RT @DomaniGiornale: ?????? #Conte dopo l'incontro con #Draghi: 'Restiamo al governo ma serve discontinuità. Il premier ha chiesto un po' di te… - fisco24_info : Fonti Palazzo Chigi: 'Conte oggi ha confermato sostegno a governo Draghi': (Adnkronos) - 'Incontro positivo e colla… -

Chiede un " segnale di forte discontinuità " il M5s nel documento che Giuseppeha consegnato nelle mani di Mario Draghi , nell'di oltre un'ora a palazzo Chigi di oggi 6 luglio. Di seguito le richieste che il Movimento rivolge al governo per allontanare la crisi ...Registrazione video di "Dichiarazioni alla stampa di Giuseppea seguito dell'con il presidente del Consiglio, Mario Draghi", registrato a Roma mercoledì 6 luglio 2022 alle 13:25. Sono intervenuti: Giuseppe(presidente del Movimento 5 Stelle).L'esecutivo dovrà decidere se imporre la fiducia sul provvedimento in esame alla Camera, così da superare l'ostruzionismo dei 5 Stelle e ...L’incontro è stato spostato alle 11, ma l’accordo sul decreto Aiuti continua a non esserci. Alle 9 il consiglio nazionale del M5s ...