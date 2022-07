Il tram fa impazzire i residenti Rivolta al Flaminio

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Una situazione da esaurimento nervoso: è quanto denunciano gli abitanti del quartiere che costeggia il percorso della linea 2 del, la quale collega piazzalea piazza Mancini a Roma. Il passaggio dei mezzi provoca un rumore che non dà pace ai, nonostante i lavori di manutenzione conclusi da poco. Per questo i cittadini hanno organizzato una raccolta firme per chiedere un intervento repentino da parte del Campidoglio e di Atac. Si tratta di uno stridio, acuto e prolungato, che viene emesso soprattutto quando ileffettua una curva. Le zone più critiche sono quelle intorno a piazza Mancini, in particolare via Poletti e via Masaccio. Dato che il servizio viene garantito dalle 5 del mattino e fino all'1 di notte nei fine settimana, il cigolio continuo prodotto dalle rotaie, con decine di ...