Il Comune cerca garante per i diritti dei disabili 'Così inclusione sociale' (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il Comune di Montopoli ha pubblico un avviso per la ricerca del garante per i diritti dei disabili con lo scopo di "promuovere la partecipazione e la fruizione dei servizi da parte di tutti i ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ildi Montopoli ha pubblico un avviso per la ridelper ideicon lo scopo di "promuovere la partecipazione e la fruizione dei servizi da parte di tutti i ...

Pubblicità

Nazione_Prato : Palazzetto dello sport di Maliseti, il Comune cerca un nuovo gestore - venti4ore : Lucca, il Comune cerca un addetto stampa a tempo pieno: pubblicato l’avviso - ladysilviait : Natale. Dall'albero di piazza Duomo alle luminarie in centro e in periferia, il Comune cerca sponsor per le iniziat… - ADM_assdemxmi : RT @VivereMilano: Verde: L'aiuola di piazza Duomo in cerca di sponsor - VivereMilano : Verde: L'aiuola di piazza Duomo in cerca di sponsor -