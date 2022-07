Foggia | arrestati 6 ragazzi che pestarono un carabiniere | l’aggressione al bar | uno del branco doveva essere ai domiciliari

Leggi su open.online

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Aggredirono e picchiarono brutalmente una Torremaggiore (), poi provarono a rubare il suo cellulare: a distanza di sei mesi, i presunti autori del pestaggio sono stati individuati e sono scattate le misure disposte nei loro confronti. Si tratta di sei giovanini, accusati a vario titolo di tentata rapina in concorso e di lesioni personali aggravate. Le misure cautelari, che prevedono gli arrestiper quattro di loro e l’obbligo di firma per gli altri due, sono arrivate nelle prime ore della notte di oggi, 6 luglio. Il pestaggio I fatti risalgono però allo scorso 9 gennaio, quando un militare libero dal servizio aveva sorpreso un membro delin un locale di Torremaggiore. Il ragazzo, già noto alle forze dell’ordine per il pestaggio dell’inviato di ...