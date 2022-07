Flex: sindacati, Governo si è attivato, aspettiamo azienda (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha avviato di persone un'interlocuzione con Nokia Finlandia per definire il rapporto con la multinazionale in un quadro in cui la Flex di Trieste - attiva ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha avviato di persone un'interlocuzione con Nokia Finlandia per definire il rapporto con la multinazionale in un quadro in cui ladi Trieste - attiva ...

Pubblicità

fisco24_info : Flex: sindacati, Governo si è attivato, aspettiamo azienda: Da datore ci attendiamo più coraggio - glooit : Flex: sindacati, Governo si è attivato, aspettiamo azienda leggi su Gloo - UglMetalm : Flex, concluso il tavolo al Ministero. Sindacati: 'Governo si è attivato per ricercare potenzialità del sito' - TgrRai : RT @TgrRaiFVG: Per il futuro di Flex, il @MISE_GOV sonda l'ipotesi Nokia. I sindacati hanno accolto con fiducia l'esito del tavolo di confr… - TgrRaiFVG : Per il futuro di Flex, il @MISE_GOV sonda l'ipotesi Nokia. I sindacati hanno accolto con fiducia l'esito del tavolo… -