Fausto Leali | Riposa in pace | il gravissimo lutto del cantante

Pubblicità

scimonelli : RT @fedefastestop: Ma dove va a finire il cielo? Magari dove dormi tu.. Sbadiglia piano una finestra Tra le persiane un po' di blu Mi svegl… - fedefastestop : Ma dove va a finire il cielo? Magari dove dormi tu.. Sbadiglia piano una finestra Tra le persiane un po' di blu Mi… - CricriLabointer : @settecoppeotto Fausto Leali. Mi piace la voce graffiata - SanMarino_RTV : Il gran finale di “Tre serate in emozioni” è affidato a Fausto Leali (@lealiofficial). Ai nostri microfoni confida:… - dbutti70 : @mattonistajr @ProfCampagna Fausto Leali, 1987. A chi.... -

Kronic

Tra le altre esperienze, indimenticabili collaborazioni con James Brown,e Fiorello. Poi la televisione, ed è Licia Colò a volerla come ospite fissa all'interno di "Alle falde del ...... "Io ho in mente te" interpretata dall'Equipe 84 nei favolosi anni Sessanta, "Oro", un successo del compianto Pino Mango, "A chi", cavallo di battaglia dinell'estate del 1965 e "... Fausto Leali, il triste addio del cantante: "Riposa in pace..." | Lacrime a fiumi Il famoso cantante italiano ha salutato per l'ultima volta un suo caro amico e collega che purtroppo se n'è andato per sempre ...Da venerdì appuntamento di mezza estate organizzato da Comune e Pro loco Il sindaco Mondin: «È un momento difficile, per questo i concerti saranno gratis» ...