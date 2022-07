Pubblicità

PaoloGentiloni : Il Parlamento Europeo ha adottato le nuove regole per i servizi digitali. #DSA per combattere i contenuti illegali… - sandrogozi : Con questo pacchetto digitale abbiamo fatto l’impossibile.Stiamo stabilendo standard globali,rafforzando la nostra… - nicolaferrini : #DSA e #DMA approvati: ecco cosa cambia per le piattaforme online - CyberDFIR : RT @gnanoia: DSA e DMA approvati: ecco cosa cambia per le piattaforme online - PAOLOBONFIGLIOL : RT @giorgiozanchini: Il Parlamento europeo ha approvato le nuove regole per le aziende del settore digitale -

Indice degli argomenti, gli obiettivi Digital Services Act: i punti fondamentali Le misure delDigital Markets Act, cosa dice Gli impatti sui consumatori I divieti per le piattaforme ...Servizi e mercati digitali, quando entreranno in vigore le leggi Una volta adottati ufficialmente dal Consiglio,a luglio ea settembre, entrambi gli atti saranno pubblicati nella Gazzetta ...In today’s edition of the Capitals, find out more about Belgian ministers deciding on the next steps for a COVID vaccine strategy, the Slovenian state budget deficit seeing a dramatic drop since last ...Portata ed effetti della legge sui servizi digitali (Data Services Act - Dsa) e della legge sui mercati digitali (Digital Marktes Act - Dma) ...