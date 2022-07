Boomdabash e Annalisa, online il video della loro hit Tropicana (Di mercoledì 6 luglio 2022) online il videoclip ufficiale di Tropicana il nuovo singolo dei Boomdabash insieme ad Annalisa, girato in Salento L’attesa è ufficialmente finita! E’ finalmente disponibile su YouTube il videoclip ufficiale di Tropicana il nuovo singolo dei Boomdabash featuring Annalisa. Il brano uscito su etichetta B1/Soulmatical Music – Capitol Records Italy (Universal Music Italy) è già disponibile in tutti i principali digital store e ascoltabile al seguente link https://Capitol.lnk.to/Tropicana Il brano è una summer hit in perfetto stile reggae – pop, un pezzo di grande impatto che mescola sapientemente sonorità dance, reggae, pop, soul, drum & bass e hip hop, un brano destinato a farci alzare il volume per tutta l’estate, ... Leggi su spettacolo.eu (Di mercoledì 6 luglio 2022)ilclip ufficiale diil nuovo singolo deiinsieme ad, girato in Salento L’attesa è ufficialmente finita! E’ finalmente disponibile su YouTube ilclip ufficiale diil nuovo singolo deifeaturing. Il brano uscito su etichetta B1/Soulmatical Music – Capitol Records Italy (Universal Music Italy) è già disponibile in tutti i principali digital store e ascoltabile al seguente link https://Capitol.lnk.to/Il brano è una summer hit in perfetto stile reggae – pop, un pezzo di grande impatto che mescola sapientemente sonorità dance, reggae, pop, soul, drum & bass e hip hop, un brano destinato a farci alzare il volume per tutta l’estate, ...

