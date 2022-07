Belen è una furia, Antonino Spinalbese la ignora: sarà un nuovo concorrente del Gf Vip (Di mercoledì 6 luglio 2022) Antonino Spinalbese ha fatto la sua scelta. L'hair - stylist prenderà parte alla settima edizione del Grande Fratello Vip , nonostante Belen lo abbia messo in guardia. La showgirl argentina, da quando ... Leggi su leggo (Di mercoledì 6 luglio 2022)ha fatto la sua scelta. L'hair - stylist prenderà parte alla settima edizione del Grande Fratello Vip , nonostantelo abbia messo in guardia. La showgirl argentina, da quando ...

Pubblicità

andreastoolbox : Belen è una furia, Antonino Spinalbese la ignora: sarà un nuovo concorrente del Gf Vip - HINOREIMIKO : Ogni tanto penso a Selvaggia Lycarelli quando disse che il figlio di Belen fosse brutto dati i genitori che si trov… - Malvy34087444 : RT @giadabrizzi: Federico la tocca pian..... AH NO PARAPAPAPAPAAAAA AH COME GODO. La citazione al video di belen... fossi la #lucarelli mi… - martina20047130 : Però posso dire una cosa o mi ammazzate? Perché ricordare quel video hard su #belen? Perché ricordare quando la… - S_Eleonora_S : @davided81 Come quando fece un caso perché era stata mandata via dal ristorante di Belen. Grazie al cazzo cosa pretendi una cena gratis? -