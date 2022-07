Avanti un altro, la concorrente cade in tentazione: la favola finisce sul più bello (Di mercoledì 6 luglio 2022) Avanti un altro registra sempre un ottimo consenso, stasera tra urla e balletti una nuova puntata avvincente. Con questa calura che fa boccheggiare l’Italia non c’è niente di meglio che… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 6 luglio 2022)unregistra sempre un ottimo consenso, stasera tra urla e balletti una nuova puntata avvincente. Con questa calura che fa boccheggiare l’Italia non c’è niente di meglio che… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Pubblicità

GiuliaSalemi93 : @headandthoughts Sdraiarti e ascoltare il cd della tua vita, traccia dopo traccia, nessuna è andata persa. Tutte so… - totofaz : @giovaeffe @Inter Il grosso dei soldi arriva dalla partecipazione ai gironi di CL Quello è un incasso che può esse… - poteredonna : RT @anikeatable: @Cielodigiove @tinapica88 Ma a 10 anni come fai a portare avanti una gravidanza?! Ce la fa il tuo cervello a capire che è… - CarCarotenuto : @ProfMBassetti Quando era in tv un giorno sì e l’altro pure non esprimeva queste perplessità ma professava “avanti… - fede291270 : @althea_ragano Caspita come siete avanti ?? altro che noi trogloditi. Mia figlia di 10 anni erige capanne di sterco… -